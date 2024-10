Intervenuto ai microfoni di TV12, il difensore dell'Udinese Jaka Bijol ha analizzato la situazione del club bianconero, reduce dalla sconfitta interna contro l'Inter: "Per la squadra è un bel momento, abbiamo iniziato bene la stagione e contro l'Inter si è sentito che siamo pronti anche contro avversarie più forti. Abbiamo giocato bene e potevamo fare punti. Abbiamo subito gol nei momenti peggiori ma abbiamo sempre tenuto la testa alta, negli ultimi minuti abbiamo provato a fare il terzo gol. Possiamo comunque fare meglio tutti, soprattutto io. Il calcio è fatto così, ci sono alti e bassi. Ora guardo avanti e voglio aiutare la squadra a vincere contro il Lecce".

Bijol si è anche difeso dalle critiche relative alle ultime prestazioni: "Fisicamente sto molto bene e anche mentalmente. Un difensore deve sempre stare sempre concentrato e qualche volta succede che non lo sia del tutto. Abbiamo poi cambiato spesso in difesa e a volte anche un piccolo cambiamento ti toglie un po' di sicurezza. Dobbiamo sfruttare ogni allenamento per conoscerci ancora meglio".