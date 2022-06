Intervistato da Calciomercato.com sul tema Formula Uno, il giornalista Leo Turrini si lancia in un parallelo tra i motori e il calciomercato:

A proposito di vecchi fusti: si è rivisto davanti persino Fernando Alonso.

“Beh, questa se vuoi è una notizia per i tifosi della Juve e dell’Inter”.

Prego?

“Alonso è un po’ l’usato sicuro della Formula Uno, come Pogba e Lukaku per bianconeri e nerazzurri. Sempre che non facciano la fine di Kakà e Sheva quando Galliani e Berlusconi pretesero di riportarli al Milan…”