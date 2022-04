Stefano Turati, giovane portiere di proprietà del Sassuolo oggi alla Reggina in Serie B, è stato intervistato dal sito SassuoloNews.net dove ha raccontato molto di sé, della sua esperienza in Calabria e dei suoi trascorsi calcistici. Che hanno visto anche una parentesi all'Inter da ragazzo, chiusasi a 15 anni per la mancata conferma da parte dei nerazzurri: "È stato un periodo molto complicato della mia vita, ne sono uscito soprattutto grazie a mia mamma. Ho ripreso fiducia in Serie C a Pavia, nell'Under 15, e da lì è stato tutto un susseguirsi di eventi".