Parole importanti da Rony Lopes, attaccante del Troyes, per Lucien Agoumé, centrocampista in prestito al club francese dall’Inter: “Non lo conoscevo prima che arrivasse qui, da quello che ho visto è un giocatore molto forte fisicamente e che fa delle buone cose quando ha il pallone, ha qualità nei passaggi e tutto il resto. Vedo buone cose da lui, peccato che sia alle prese con alcuni infortuni. Quando rientrerà spero che possa aiutare la squadra, ha le qualità per farlo”.