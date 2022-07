Sembrava a un passo dal Bari, poi il disaccordo sulla formula ha fatto saltare il banco e per Niccolò Squizzato si aprono nuovi scenari. Non concretizasosi il passaggio in Puglia, il centrocampista delle giovanili dell'Inter adesso sembrerebbe diretto in prestito secco al Renate. Ad avere la meglio nella corsa al giocatore sarebbero dunque i brianzoli, società che, a differenza di quella pugliese, garantirebbe ai nerazzurri di mantenere il controllo sul classe 2002. Operazione in prestito secco alle battute finali, possibile la fumata bianca già nelle prossime ore. Lo riporta tuttomercatoweb.com.