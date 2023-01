Roberto Tricella , ex di Verona e Inter, è intervenuto a Radio Sportiva fotografando la sfida: "Quanto può fare la vittoria del Verona contro la Cremonese? Può fare molto e poco, dipenderà da come affronterà la partita l’Inter perché il Verona finora non ha fatto vedere grandi cose. Sulla carta obiettivamente la partita di stasera dà poche chance al Verona".

Come vede l'Inter?

"Secondo me l’unica cosa da porre in evidenza è l’atteggiamento di fronte alla partita. Non sta giocando benissimo, ma se trova l’attenzione giusta, può vincere con chiunque. Lo ha dimostrato contro il Napoli che in questo momento è in una condizione psico-fisica eccezionale".