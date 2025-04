Dopo la sconfitta patita ieri al Dall'Ara, secondo Riccardo Trevisani la preoccupazione dei tifosi dell'Inter è legittima, ma va canalizzata nel giusto modo. Questo il suo parere per Sport Mediaset: "Da 1 a 10 i tifosi devono essere preoccupati 5, una via di mezzo tra tanto e niente. Questo perché è ancora dentro tre competizioni, deve affrontare in Champions League un'avversaria eccezionale come il Barcellona, che attacca benissimo ed è forse la più pericolosa al mondo sul fronte offensivo. Ma dietro si lascia vivere e quindi è attaccabile".

C'è poi la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, "che crea difficoltà perché c'è diversa tensione nell'accettare questa partita. Che però per l'Inter è importante perché quest'anno non ha ancora vinto un derby. Poi c'è il campionato, con un Napoli super agguerrito che a fine stagione avrà giocato una ventina di partite in meno dell'Inter ed è chiaramente sul pezzo. Ma l'Inter è forte e affidabile e giioca bene; più che preoccuparsi, i tifosi dovrebbero godersi ciò che sta accadendo di straordinario, come Simone Inzaghi. L'Inter può vincere tre trofei, potrebbe anche non vincerne nessuno però è il viaggio che è importante, quello che sta facendo la squadra. Da tifoso sarei contento di ciò che sta accadendo, sperando di vincere il maggior numero di trofei possibile".