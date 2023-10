Riccardo Trevisani, durante 'Pressing', ha parlato di Genoa-Milan e Inter-Bologna. "Il turnover è un grosso problema - ha detto Trevisani in riferimento alle rotazioni di Inzaghi -. L'anno scorso nelle rotazioni il tecnico nerazzurro aveva sempre trovato la soluzione nella parte finale di stagione, ma il turnover è per chi è in là con l'età, non per chi scoppia di salute come Lautaro".

"Fallo di Pulisic? Assolutamente sì, gol da annullare, abbastanza evidente. Ma anche l'arbitro era messo bene e poteva vedere. Poi da quel momento Piccinini ha commesso un errore dopo l'altro".