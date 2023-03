Tre italiane ai quarti di finale di Champions League, un’impresa che non capitava dal 2006 per il calcio azzurro, con Napoli, Inter e Milan arrivate tra le prime otto della competizione senza subire nemmeno un gol tra andata e ritorno degli ottavi. In attesa del sorteggio previsto per la giornata di venerdì, è il Napoli la squadra italiana con più possibilità di successo, offerta a 6 su Planetwin365, quota che sale a 8 su 888sport. Più lontane invece le due milanesi con l’Inter di nuovo campione - come tredici anni fa - fissato tra 19 e 21 mentre il trionfo del Milan oscilla tra 21 e 31.