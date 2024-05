Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo, parlando ai microfoni di Kiss Kiss Napoli manda un messaggio all'esterno del Napoli, che come da noi raccontato in esclusiva è entrato nel mirino dell'Inter: "In questo caso subentrano i sentimenti e le emozioni che sono assolutamente personali. Non si può giudicare una situazione singola. Io, da capitano del Napoli, oggi, avrei un po’ di riconoscenza per la società che m’ha fatto diventare grande. Guardo molto il percorso di crescita e Napoli ha dato tanto a Giovanni Di Lorenzo. Da capitano mi sentirei di lasciare nel momento migliore e non nel momento delle difficoltà e del riscatto. Io non lascerei assolutamente in un momento del genere.