Al termine di Torino-Empoli 1-1, Perr Schuurs, difensore dei granata, ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN facendo un parallelo con la vittoria per 2-1 ottenuta ieri dall'Inter al Mapei Stadium contro il Sassuolo: "Questa partita somiglia tanto a Sassuolo-Inter di ieri, abbiamo dimostrato in campo di volerla vincere e dobbiamo lavorare ancora di più per conquistare i risultati che meritiamo. Non sono felice per il pareggio, ma ho fatto una buona prestazione. Questo è un campionato totalmente nuovo per me e sto lavorando". Sabato prossimo il derby contro la Juve. "Abbiamo ancora in testa questa partita, è importante per i tifosi e dovremmo dimostrare il nostro valore", le parole del 22enne olandese.