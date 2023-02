"L'anno scorso vidi due giocatori forti, Lukic e Bremer. Non giocavano bene per diverse ragioni, abbiamo fatto un lavoro splendido con loro. Lukic si è meritato la Premier e Bremer la Juve - le sue parole -. Mi dispiace per Lukic perché avrebbe potuto rinnovare sei mesi fa, ma la società è stata svantaggiata perché non voleva firmare e c'era fretta di vendere. Ma hanno fatto bene: egoisticamente dico di no, ma non si sentiva ben voluto e poi c'era il rischio di fare come Skriniar che perdi un capitale. Il Toro ha fatto una scelta giusta economicamente, spero che in altri casi si faccia prima e che la società sia in vantaggio sui giocatori".