La partita contro l'Inter era stata contraddistinta dalla triste notizia del suo grave infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco ancora per parecchio tempo. Oggi, a parlare di Perr Schuurs, difensore olandese del Torino, è il suo allenatore Ivan Juric che alla vigilia della gara di Frosinone aggiorna sul recupero del ragazzo: "Sta andando tutto bene, il ginocchio sta andando come deve andare. Ogni tanto i nostri medici ci vanno, siamo in contatto continuo. Lui è un ragazzo che ti entra nel cuore, è sempre positivo e un grande persona. E' un valore enorme per il Toro".