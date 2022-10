Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-3 rimediata al Maradona contro il Napoli, Ivan Juric, tecnico del Torino, è tornato sui due ko che hanno preceduto quello con gli azzurri: "Oggi è stata diversa rispetto a Inter e Atalanta. Con la prima meritavamo di vincere, oggi ci hanno condizionato le nazionali e le caratteristiche dei giocatori che in certe situazioni ci penalizzano. C'è stata poca attenzione, e quando abbassi l'attenzione poi soffri, il Napoli è forte e ha saputo approfittarne. Abbiamo avuto occasioni per riaprire il match, ma l'inizio è stato penalizzante. La mia sensazione è che la partita sia stata fatta bene, ma ci sono dei particolari su cui mi sembra che siamo stati fragili. Dobbiamo alzare il livello di aggressività e di attenzione, cercheremo di fare meglio già dalla prossima gara".