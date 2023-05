In attesa che vengano ufficializzate data e ora dell'incontro, il Torino ha avviato la vendita dei biglietti per la partita contro l'Inter, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A. Per quel che riguarda il settore ospiti, i tagliandi saranno disponibili fino alle 19 di sabato 3 giugno, al prezzo d 25 euro. La vendita è riservata ai soli possessori di Fidelity Card della società nerazzurra. In attesa della Determina dell’ONMS del 25 maggio vi è il divieto di vendita per i residenti nella regione Lombardia (ad esclusione dei Fidelizzati Torino FC) in tutti i settori dello stadio ad esclusione del settore ospiti.