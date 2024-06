Urbano Cairo si tiene stretto Alessandro Buongiorno, giocatore richiestissimo sul mercato. Parlando con Sky Sport, il presidente del Torino ha spiegato che non ha alcuna intenzione di privarsi del promettente difensore centrale, finito nel mirino anche dell'Inter: "Quanto costa? Non è un giocatore che ho messo sul mercato, quindi non ho pensato a un prezzo - le parole del numero uno granata -. Ha un contratto fino al 2028 con noi, è il mio capitano, visto che Rodriguez è andato a scadenza. Io adoro Buongiorno, un giocatore e un ragazzo straordinario. Lo voglio tenere. Richieste? Tante, in Italia e all'estero, ma non faccio nomi perché non sarebbe corretto".