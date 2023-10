Luca Toni è stato interpellato dai colleghi di TMW sul tema del momento, quello delle scommesse illegali: "Per ora ci sono delle notizie bomba, poi bisogna vedere cosa è successo veramente. Le news fanno muovere tutto il calcio, poi vediamo quello che è, chi ha sbagliato deve pagare, oltre a essere giocatori professionisti bisogna essere un esempio per la gente. Io non ho letto le carte, aspettiamo e facciamo un po’ più di chiarezza per poi trarre le giuste conclusioni”.