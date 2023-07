Si rincorrono le voci circa un affondo della Juventus per Romelu Lukaku, con i bianconeri decisi a sostituire l'eventuale partente Vlahovic col belga che ormai da tempo si era promesso di far ritorno all'Inter. L'ex attaccante Luca Toni, interpellato da La Gazzetta dello Sport, non vede in Big Rom il nome ideale per l'undici di Allegri: "Innanzitutto bisogna capire se Dusan vuole o meno restare alla Juve perché essere il nove del club bianconero deve essere un privilegio. E nessuno va tenuto controvoglia.

Il giocatore è top e non si discute nonostante le difficoltà e i problemi fisici dell’ultima stagione. Lukaku è forte e sarebbe un bel colpo. Ma vista l’età di Vlahovic, io fossi nella Juve mi terrei Dusan, che oltre al presente può rappresentare anche il futuro".