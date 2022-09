Toni Kroos appoggia il presidente del Real Madrid Florentino Perez nella sua lotta per la creazione della Super League. Commentando per il podcast OMR le parole del numero uno Blanco sul fatto che il progetto sia ancora in vita, il centrocampista tedesco ha espresso la sua opinione: "Non contraddire mai il tuo stesso presidente... È ovvio che l'idea esisteva ed esiste ancora. Avrebbe dovuto essere attiva già da molto tempo, penso che ci vorrà del tempo per realizzarla e probabilmente non la giocherò sul campo. La mia opinione è che credo ancora che arriverà, ma non posso dire quando".