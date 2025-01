Dopo l'eurovittoria di Praga, l'Inter torna in Serie A per affrontare questo pomeriggio il Lecce di Giampaolo, una gara che Marcus Thuram presenta così a Inter TV.

Che approccio dovete avere?

"Quello di provare a fare il massimo sapendo che il Lecce gioca in casa, sarà difficile".

Cosa dovrete fare, soprattutto voi attaccanti, per trovare gli spazi?

"Non posso dirlo, non so chi sta ascoltando. Ma sappiamo cosa fare se il Lecce arriva davanti alla porta, siamo pronti".

Tuo fratello ha dei parastinchi speciali con una tua foto. Hai apprezzato?

"Sì, ma lo sapevo già. È bello, anche io lo amo tanto e sono felice che stia facendo bene alla Juve".

