L'elezione di Erick Thohir a presidente della Federcalcio dell'Indonesia per il periodo 2023-2027 ha portato nuovo ottimismo per il calcio locale. Esprime fiducia anche il ministro indonesiano della religione, Yaqut Cholil Qoumas, che in una nota riportata da Bola.net sottolinea come Thohir abbia tutte le caratteristiche necessarie: "Erick ha buone capacità manageriali, conosce i segreti del calcio ed è chiaramente un combattente".