L'ex di turno Thiago Silva esce allo scoperto e ammette la propria preferenza in ottica Serie A per il Milan. Il difensore centrale adesso al Chelsea, sfidante proprio della squadra di Pioli in serata, ne ha parlato a Sky Sport: "Vederli fuori dalla Champions mi ha fatto male. Non ho avuto l'opportunità di giocarci contro quando ero al PSG - ha detto il brasiliano -, ma sono contento di ritrovarli dopo la vittoria del campionato. L'anno scorso ho fatto il tifo per loro, spero che quest'anno possano ripetersi".