Intervistato da TMW per ricordare Silvio Berlusconi, il difensore Thiago Silva ha raccontato un retroscena relativo al Cavaliere che coinvolge anche l'Inter: "Mi ha mostrato la sua grande e immensa passione per il Milan, insegnandomi cosa volesse dire essere milanista - ha esordito -. È per me un ricordo bello, importante e... Forza Milan, sempre. Le racconto un aneddoto. Lo incontrammo il giorno prima di un derby contro l'Inter.

Un giocatore della rosa, quella settimana, fece una festa e Silvio andò a Milanello. Pensavamo che sarebbe finito tutto, per lui, per tutti noi ma... Si rivolse al nostro compagno di squadra e disse 'se la prossima volta non mi inviti alla festa, sei fuori dal Milan". E sa come andò? Il giorno dopo... Vincemmo il derby!"