Nel corso della conferenza stampa successiva alla sconfitta interna contro il Monza, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha lanciato ulteriori accuse a Stefano Sensi, non soltanto per le perdite di tempo già evidenziate a DAZN: "Oggi dovevamo interpretare meglio la partita, abbiamo forzato molto alcune situazioni e sono sicuro che sotto tanti aspetti avremmo potuto fare meglio. Sottolineo, però, che c'era un rigore per noi sul fallo di mano di Sensi che non so per quale motivo non sia stato fischiato.