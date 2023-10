A finire da subito sotto i riflettori non è solo Benjamin Pavard, l'attesissimo ultimo grande colpo degli uomini di mercato Marotta e Ausilio, ma anche il video presentazione del suo arrivo. 'The Frenchman', undicesimo episodio della saga New Brothers, dedicato all'arrivo all'Inter del francese, oltre a spopolare nel mondo nerazzurro immediatamente dopo il suo lancio, è stato apprezzato anche ai Lovie Awards, il premio più importante a livello europeo organizzato dall'International Academy of Digital Arts and Sciences, nella categoria "Social Video/Entertainment & Sports", tanto da finire in finale. Un riconoscimento che l'Inter, arrivati a questo punto, spera di poter conquistare, invitando i supporters della Beneamata a votare cliccando su questo link.

