"I giocatori devono partecipare al Mondiale per Club con l'obiettivo di fare di tutto per vincere. Questo torneo, che dà possibilità anche ai paesi più piccoli di mettersi in mostra, è una cosa grandiosa che la FIFA sta facendo". Lo ha detto John Terry, leggendario difensore del Chelsea e della nazionale inglese, parlando a FIFA.com della competizione che vedrà la luce per la prima volta tra giugno e luglio.

Sempre riferendosi alla competizione, Terry, che è stato ospite della FIFA nella città di Monterrey, ha messo in guardia le squadre che incroceranno avversarie messicane nel girone (l'Inter se la vedrà col Monterrey): "Il sostegno è una cosa importante, e la passione che ha questo Paese è incredibile, io l'ho vissuto in prima persona. L'amore per il gioco e la voglia di vincere sono contagiosi. Quando hai i tifosi alle spalle, che ti applaudono e cantano, c'è un grande slancio".