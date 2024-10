Mehdi Taremi si è sbloccato oggi contro la Stella Rossa. L’attaccante iraniano analizza così la sfida ai microfoni di Inter TV: “Sono felice per il gol, ringrazio i compagni che mi hanno aiutato. È stata una partita dura, siamo stati bravi a sbloccarla subito, sapevamo che altrimenti poteva diventare complicata. Il rigore? Lautaro è il capitano, lo ringrazio per avermi lasciato il rigore e avermi fatto segnare. Siamo una famiglia. L’Inter è una grande squadra, è un piacere giocare in un club così importante”.