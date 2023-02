Ospite come di consueto negli studi di '90esimo minuto', Marco Tardelli dice la sua sul ko dell'Inter al Dall'Ara con il Bologna, arrivato tre giorni dopo la vittoria di Champions League contro il Porto: "Non credo che l'Inter che ha una rosa abbastanza ampia possa avera l'alibi della Champions. Purtroppo questa squadra ci ha abituato ad alti e bassi. Deve recuperare soprattutto Lukaku , che è un grande giocatore e deve migliorare fisicamente, perché quelli grossi come lui fanno più fatica a rientrare.

Si fanno partite belle e partite brutte, questa era una partita brutta in cui non è riuscito a fare gol. Io credo che sia anche colpa di tutta la squadra, che in questo momento non riesce a supportare Lukaku".