Nel corso della puntata odierna di '90' Minuto', l'ex centrocampista Marco Tardelli ha speso parole importanti per l'Inter e per Nicolò Barella dopo la vittoria arrivata oggi in rimonta contro la Lazio: "In questo momento vedo bene l'Inter anche perché c'è sempre un Barella eccezionale. Penso che la formazione nerazzurra possa essere quella più avanti delle altre, ha grandi possibilità per il quarto posto. La squadra è in fiducia, ma il derby è sempre il derby, che sia campionato o Champions League. Non sono certo di dire che l'Inter passerà o meno".