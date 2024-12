Il progetto della Superlega, ideato inizialmente nel 2021, è tutt’altro che accantonato. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rivelato durante l'assemblea generale del club di essere al lavoro su una "nuova versione" della competizione, promettendo aggiornamenti e incontri proficui con i principali club europei.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, circa 60 società avrebbero manifestato interesse a partecipare. Sebbene le identità di queste squadre rimangano riservate, il progetto continua a suscitare dibattito, sostenuto anche dalle recenti vittorie legali di A22, la società che guida il progetto. Tra le squadre che potrebbero essere coinvolte figurano alcune delle firmatarie originarie dell’accordo, nonostante le pressioni ricevute dalla UEFA e dalle leghe nazionali.

Gli organizzatori puntano a coinvolgere le squadre inglesi, considerate cruciali per il successo della Superlega, così come club storici come la Juventus. Resta da capire se il PSG, contrario fin dall'inizio e guidato da Nasser Al-Khelaïfi, continuerà a opporsi, e se il Bayern Monaco, che aveva respinto il progetto iniziale, possa riconsiderare la propria posizione in caso di un format più meritocratico.

Il nuovo format proposto sarebbe così suddiviso: una prima divisione (Star League) in cui figurerebbero le migliori squadre dei cinque campionati europei (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Francia) e di paesi come Portogallo e Olanda. Un secondo gruppo di 16 squadre (Gold League) e un terzo di 32 (Blue League) completerebbero il quadro.