"L'atmosfera è sempre bellissima, l'Inter si sta giocando il campionato e sta per vincere la seconda stella. Affronta una squadra in salute con un grande allenatore, ma l'Inter oggi ha qualche vantaggio in più". Lo dice il doppio ex David Suazo, intercettato da Inter TV prima di Inter-Cagliari.

Rivedi qualcosa di te in Thuram?

"Lui ha dimostrato, perché arrivare questo impatto in un club come l'Inter... In certe cose mi ci rivedo. Lui è molto più fisico e tecnico, io ero più diretto. L'importante è fare gol, ma avere un giocatore di qualità così ha valorizzato l'attacco dell'Inter. Avere Lautaro e Thuram vuol dire garanzia".

Cosa apprezzi di Lautaro?

"È il classico 9, adesso che tutti gli allenatori vogliono quei giocatori che sappiano unire le linee e lui è perfetto. Sa fare quasi tutto, Inzaghi deve ringraziare perché ha una coppia d'attacco formidabile".

Calhanoglu ha segnato 14 rigori consecutivi in A eguagliando il tuo record. In che percentuale ha tecnica e coraggio?

"Quando arrivano i momenti, al di là della tecnica, bisogna avere coraggio. A volte sono rigori che valgono campionati o passaggi del turno, devi calciarlo bene e sperare che il portiere non indovini l'angolo. Ci vuole fortuna ma anche qualità, io sono onorato di poter dire che sono insieme a lui. I record sono fatti per quello".

Qual è il segreto di questa Inter?

"Il percorso. Quando finisci un percorso perdendo una finale di Champions che ha creato più autostima, un gruppo più forte, un allenatore più consapevole e hai attaccanti da doppia cifra penso che puoi essere contento. Ha più di 50 gol di differenza reti e la miglior difesa, è quasi completa e non so che altri aggettivi usare".