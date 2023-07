Giovanni Stroppa, ex allenatore del Monza ed ex giocatore dell'Udinese, parla ai microfoni del Messaggero Veneto esprimendo il suo giudizio su Lazar Samardzic, il centrocampista dei bianconeri inseguito dall'Inter: "Un grande talento. In questo momento il suo ruolo è quello di mezzala, domani chissà. Non sono in grado di dire se è già pronto per un top club". Stroppa spiega anche qual è il suo modello di attaccante ideale: "Romelu Lukaku, con alle spalle Paulo Dybala".