"Io non credo che l'Inter abbia bisogno di un vice Ranocchia: D'Ambrosio e Dimarco possono fare bene nel ruolo di centrali difensivi. Ci sono anche tanti giovani in Primavera a cui si potrebbe dar fiducia". Questo il pensiero dell'ex calciatore Paolo Stringara, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, dove ha aggiunto: "L'Inter ha in meno Perisic che lo scorso hanno è stato straripante, ma con Lukaku ha migliorato molto il reparto offensivo".