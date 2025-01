Kyle Walker stasera non parteciperà alla trasferta del Manchester City a Brentford, dove è in programma la gara valida per la 21esima giornata di Premier League. L'esperto terzino destro inglese, accostato prima al Milan e poi all'Inter, è stato escluso dalla lista dei convocati da Pep Guardiola, che nelle ultime ore non ha fatto mistero del desiderio del giocatore di provare una nuova esperienza all'estero. Lo riporta su X Jack Gaughan, giornalista del Daily Mail.