"Io ancora al Volendam? Forse per voi è stata una sorpresa, per me no". Così Filip Stankovic, rispondendo al giornalista di NH Sport che gli chiedeva conto della sua presenza al centro sportivo del club olandese neopromosso in Eredivisie.

"Sono contento di essere tornato, quando mi hanno chiesto se volessi restare ho detto immediatamente sì - ha aggiunto il portiere di proprietà dell'Inter -. Sono felice di questa scelta. Voglio solo pensare al campo, al resto pensano il mio agente e mio padre (Dejan, ndr). Sono eccitato dalla nuova stagione, aspetto il primo match come si aspetta il Natale".