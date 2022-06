Intercettato dopo il recente incontro con Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, Attilio Fontana si è espresso anche sulla possibile costruzione del nuovo stadio di Inter o Milan nell’area della cittadina lombarda: "Se Milan o Inter decidessero, il sindaco di Sesto San Giovanni potrebbe dare il via libera quasi immediatamente e credo che per i fondi che devono investire sia una notizia non di poco conto rispetto ai dialoghi e a tutte quelle cose che comportano mesi se non anni di rinvii - le parole del presidente della Regione Lombardia raccolte da Sportface.it -. Abbiamo accennato l’ipotesi e il sindaco ha detto che lui è pronto perchè l’area è già bonificata e ci sono le autorizzazioni".