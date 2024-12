Ospite di Radio Nerazzurra, Giacomo Stabile, difensore di proprietà dell'Inter ora in prestito all'Alcione, ha mostrato anche il suo lato da tifoso quando gli è stato chiesto un pronostico sulla corsa scudetto: "Non so se dare una risposta sincera o scaramantica - ha detto ridendo il classe 2005 -. Il mio augurio è che vinca l'Inter, il bis sarebbe bellissimo, ma devo dire che Atalanta, Napoli e Fiorentina quest'anno saranno in corsa per la vittoria. Il Napoli non gioca le Coppa, l'Atalanta ha la rosa lunga, la Fiorentina per le prestazioni che fa. Champions? L'Inter ha un gioco molto europeo, sono d'accordo, penso che abbia una rosa ed un gioco che può permettere di ambire a vincere. Poi lo penso da tifoso. Ritrovarmi in piazza Duomo dopo la vittoria della Champions sarebbe bellissimo".