Vigilia di Europa League per l'Atalanta e per lo Sporting Lisbona, avversario della Dea agli ottavi di finale. Raggiunto da Sky Sport, l'allenatore dei portoghesi Ruben Amorim presenta la gara d'andata buttando nel calderone anche il nome dell'Inter: "Loro stanno bene. Hanno perso contro l'Inter, ma tutti perdono contro l'Inter. L'Atalanta è un'ottima squadra e si sta preparando per la partita di domani", le parole del tecnico lusitano.