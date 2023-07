Aldo Spinelli crede in una Juventus da scudetto e indica la ricetta. Intervistato da Tuttosport, l'ex presidente del Livorno immagina una lotta a tre con Inter e Napoli: "Puntando sui giovani e su investimenti mirati, per me, tornerà l’epoca degli scudetti in serie: credo che già nella stagione alle porte i bianconeri potranno giocarsela alla pari con Inter e Napoli. Avrebbero potuto anche lo scorso campionato, se non avessero speso male: a questa squadra serve sostanza, non giocatori come Pogba o Di Maria che ti mostrano la loro classe un paio di volte a partita».