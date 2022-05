Recuperato in extremis per la finalissima di Conference League di domani dopo aver perso quella dell'Europeo lo scorso luglio per un gravissimo infortunio, Leonardo Spinazzola ora può scrivere una pagina della storia della Roma, club che è stato a un passo dal lasciare nella sessione invernale 2020: "Se si può dire che quel mancato trasferimento sia stata la cosa migliore? Certamente sì. Ma io questo l’ho sempre detto: da quel giorno sono migliorato mentalmente, come persona e come gestione delle emozioni", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.