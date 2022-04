Raggiunto dall'emittente radiofonica francese RMC Sport, Philip Platek, numero uno dello Spezia, ha spiegato perché, a suo modo di vedere, la Serie A catalizza l'interesse di tanti investitori made in USA: "Penso che sia dovuto principalmente alla rinascita del calcio italiano. Quando si guarda al posto del calcio italiano negli anni '80, '90 e primi anni 2000, era il migliore al mondo. E di gran lunga. Tutti i migliori giocatori volevano trasferirsi in Italia. Per diversi fattori, l'Italia è stata poi superata dalla Premier League che ha saputo vendere molto bene il suo prodotto e dalla Spagna che ha vissuto della rivalità tra Messi e Ronaldo, che ha contribuito a promuovere il proprio campionato. La Premier League resterà dove si trova, in cima. Penso che la Spagna stia scendendo un po', moderatamente, e l'Italia continuerà a tornare e a salire con club come Juventus, Inter, Milan che sono marchi importanti. Penso che molti investitori americani stiano osservando questa chiara tendenza. L'Italia attrae anche per le entrate che genera: se si crea una struttura commerciale si può avere una visione a lungo termine, non solo finanziaria, ma anche sul tema della promozione del campionato all'estero, sull'adeguamento alle tendenze attuali nell'uso dei media. La Lega Italiana ha appena aperto una sede a New York perché stiamo promuovendo la Serie A in questo territorio. Dobbiamo fare lo stesso in Asia e Medio Oriente per migliorare i ricavi dei diritti televisivi".