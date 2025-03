Ha sbagliato il calcio di rigore quest'oggi Gianluca Lapadula, centravanti dello Spezia insieme a Pio Esposito. Gli aquilotti hanno pareggiato a reti bianche a Modena e il peruviano ha parlato così, soffermandosi anche sul collega di reparto di proprietà dell'Inter: "Avrei voluto concludere prima, si è avvicinato il portiere e c’è stato il contatto da rigore. Mi dispiace tantissimo, sia per il rigore che per altre occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Il gol è ossigeno, è vita e non posso negarlo".

Gli attaccanti? "Mi trovo bene con Pio, con Di Serio con cui ho giocato a Benevento. Con Falcinelli ho già giocato, mi trovo bene anche con Colak, a livello di sintonia siamo messi tutti bene. Ovvio che più ci conosciamo e meglio è”, ha detto in conferenza stampa.