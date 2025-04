Simone Giorgeschi, difensore classe 2004 dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Secolo XIX dopo la sua presenza in campo nel match di Mantova. Tra le altre cose, Giorgeschi ha rivelato quale giocatore ha eletto come suo riferimento: "Mi ispiro ad Alessandro Bastoni dell’Inter. Mi piace come interpreta il ruolo e cerco di seguirne le orme”.