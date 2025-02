Nel corso dell'intervista rilasciata a Montaione insieme a Gigi Buffon, Luciano Spalletti, ct azzurro, ha anche parlato dell'ecatombe delle italiane in Champions League, dove soltanto l'Inter terrà alta la bandiera del nostro Paese agli ottavi di finale: "Se mi aspettavo l'eliminazione delle tre italiane dalla Champions? No, non me l'aspettavo. Ma non sono eliminazioni figlie di un calcio che è peggiorato. Sono figlie di prestazioni e gesti che non sono andati a buon fine nella partita. Ma anche io sono rimasto abbastanza sorpreso".

Quindi solo episodi?

"Sì, solo episodi per quello che è stato lo scorrimento delle partite".

Come le è sembrata la nuova Champions?

"Probabilmente una novità dal punto di vista delle abitudini, ma a me non è dispiaciuta. L'ho ritenuta bella e giusta a viverla da fuori, però sicuramente è stata una cosa nuova".