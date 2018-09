Luciano Spalletti analizza i 90 minuti che hanno condotto al successo sulla Fiorentina anche a InterTV: "Secondo me abbiamo fatto molto bene. Non benissimo in fraseggio, lì ci abbiamo perso molti palloni e lì la Fiorentina ci ha creato molti problemi, facendoci perde tanta energia - sottolinea il tecnico nerazzurro -. Siamo stati in campo per vincere la partita anche perdendo a livello di ordine. Abbiamo rischiato qualcosa, ma va detto che loro hanno trovato il gol in modo casuale. Loro sono forti e bravi, noi gli abbiamo concesso un po' di palleggio che non dovevamo, ma abbiamo creato altrettante situazioni da gol e ne abbiamo fatti due".

Nel primo tempo tanto gioco in verticale come mai finora.

"Loro si aprono, pressano alto. Quando riuscivamo a fare passaggi in verticale, loro si son trovati lunghi e larghi. Il problema era perdere palla e andare a riconquistarla perché loro giocano bene con questi tre difensori e mezzo".

Ora testa al Cagliari.

"Sì, stasera mi sono comportato bene e allora ci sarò (ride, ndr). Le partite sono tante, ma abbiamo esperienza e la vogliamo mettere a disposizione dell'Inter. La squadra è salita a ogni livello".

Cominciano a esserci tante soluzioni sotto porta, anche oggi in gol un altro nuovo come D'Ambrosio.

"La squadra ce l'ha queste qualità. E quest'anno sono anche aumentate. Doppia felicità".

