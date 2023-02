Alla vigilia della gara contro il Venezia, Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha sottolineato il calore dei tifosi estensi che domani spingeranno Radja Nainggolan e compagni al Penzo nel numero di un migliaio: "A queste cose ci faccio caso, la mia vita calcistica ha una passione grande che vede i tifosi parte integrante di essa. Qui vedo grande appartenenza, non ci sono tifosi di Juve o Inter, e sono incazzato nero perché non gli diamo indietro l'amore che ci danno. Ma c'è tempo e ce la metteremo tutta, perché per me è un problema in più non dare soddisfazione a chi la merita: vorrei restituire l'affetto in forma di punti".