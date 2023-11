Notizia importante che proviene dalla Spagna: Javier Tebas ha presentato le dimissioni da presidente della LFP, la Lega Calcio spagnola, per poter permettere l'attivazione della macchina in vista delle prossime elezioni. Il mandato di Tebas sarebbe scaduto il prossimo 26 dicembre. Saranno Miguel Ángel Gil Marín e Quico Catalán, attuali vicepresidenti, a guidare provvisoriamente l'associazione dei club, la cui Commissione elettorale sarà formata nelle prossime ore.

Non ci sono notizie che qualcuno presenti una candidatura alternativa a Javier Tebas, quindi sembra che l'ultimo presidente della Liga non avrà problemi a essere rieletto per il suo quarto mandato.