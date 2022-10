Simone Sozza, 35enne arbitro di Seregno, ritrova l'Inter per la seconda volta nella sua carriera di direttore di gara. Sozza aveva diretto i nerazzurri in occasione del match di campionato dello scorso 23 aprile contro la Roma, conclusosi con la vittoria della squadra di Simone Inzaghi per 3-1 e salita agli onori delle cronache per le polemiche legate alla vicinanza geografica tra Seregno e Milano.