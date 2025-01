Sarà Simone Sozza, arbitro 37enne della sezione di Seregno, a dirigere l'atto finale della Supercoppa italiana tra Inter e Milan in programma lunedì sera a Riyadh. Per Sozza sarà la prima direzione stagionale sia coi nerazzurri che coi rossoneri, ma non sarà il suo debutto in un derby: Sozza diresse infatti anche la stracittadina del 16 settembre 2023 che vide l'Inter imporsi con un perentorio 5-1. Cinque i precedenti assoluti per l'Inter con l'arbitro brianzolo e cinque le vittorie ottenute.