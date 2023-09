L'avvio boom di Marcus Thuram con la maglia dell'Inter ha colpito positivamente Roberto Sosa, che intervistato da Radio Serie A con RDS ammette che il francese ha stupito per il suo impatto con la nuova realtà: "Thuram mi ha sorpreso positivamente. Col Milan ha fatto un eurogol. Non me lo aspettavo così per via delle pressioni che c'erano all'Inter, visto che andava a sostituire Romelu Lukaku. Complimenti a lui e a chi lo ha preso, sta giocando davvero alla grande".